Caso Epstein 12 milioni di sterline dalla famiglia reale a Andrea per zittire Giuffre

La famiglia reale britannica ha versato circa 12 milioni di sterline all’ex principe Andrea per bloccare le accuse di violenza sessuale di Virginia Giuffre. La regina Elisabetta ha contribuito con 7 milioni, di cui 3 provenivano dall’eredità del Principe Filippo, mentre Carlo e altri membri della famiglia hanno coperto il resto. La vicenda è emersa da documenti e testimonianze, scatenando nuove polemiche sulla trasparenza della monarchia.

Dalla famiglia reale emergono inediti dettagli relativi al caso Epstein. Sembrerebbe che Andrea Mountbatten-Windsor ricevette un prestito di 12 milioni di sterline, circa 14 milioni di euro, dai genitori e dal fratello Charles per risarcire Virginia Giuffre, che lo accusava di violenza sessuale. Della somma acquisita, non risulterebbe essere stato restituito ancora nulla. In particolare, la regina Elisabetta contribuì con 7 milioni di sterline, circa 8 milioni di euro, per l'accordo del 2022, mentre altri 3 milioni, equivalenti a 3,5 milioni di euro, provenivano dall'eredità del principe Filippo, un anno dopo il suo decesso.

