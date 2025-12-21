Tutti alla corte del magnate. Il ministero della Giustizia americano rilascia migliaia di documenti in cui compaiono personaggi come Mick Jagger e Michael Jackson. È guerra tra dem e repubblicani. Ennesimo capitolo della vicenda di Jeffrey Epstein. Venerdì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato svariate migliaia di file relativi al finanziere morto suicida nel 2019. Non sono tuttavia mancate le polemiche. A novembre, una legge, approvata quasi all’unanimità dal Congresso e firmata dallo stesso Donald Trump, aveva stabilito che i documenti relativi al caso avrebbero dovuto essere rilasciati entro 30 giorni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Bill Clinton al principe Andrea: pioggia di foto del pedofilo Epstein

Leggi anche: Nei file Epstein ci sono anche Bill Clinton, Mick Jagger e l'ex principe Andrea

Leggi anche: Da Clinton in piscina al principe Andrea, cosa c’è nei file Epstein pubblicati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Nei file Epstein ci sono anche Bill Clinton, Mick Jagger e l'ex principe Andrea; Epstein, scomparsi 16 documenti. Tra le foto, l'ex principe Andrea sdraiato su donne a Sandringham; Caso Epstein: pubblicate nuove foto con Trump, Clinton e il principe Andrew.

Nei file Epstein ci sono anche Bill Clinton, Mick Jagger e l'ex principe Andrea - Dopo anni di richieste, battute e manovre politiche, il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato l'enorme archivio di documenti e foto pesantemente censurati che compongono i file Epstein. vanityfair.it