Caso Epstein media | il finanziere pensò di far uccidere il principe Andrea
Jeffrey Epstein avrebbe pensato di far uccidere l’ex principe britannico Andrea, coinvolto negli scandali sessuali legati al finanziare, e la sua ex moglie Sarah Ferguson. Lo ha detto al Sun lo storico britannico Andrew Lownie, autore del libro ‘Entitled’, dedicato alla figura di Andrew Mountbatten-Windsor. Secondo quanto riportato Esptein aveva pianificato di assumere come sicario un ex membro delle Sas britanniche perché “temeva che Andrea e Sara potessero denunciare i suoi crimini”. “Me l’hanno detto due fonti affidabili, una a Parigi e un ex agente dell’Fbi in Florida”, ha spiegato Lownie aggiungendo però che “ Epstein ha detto un sacco di cose, e non sempre si può credere a quello che ha detto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gli Epstein files saranno resi pubblici dopo un voto quasi unanime del Congresso USA che obbliga il Dipartimento di Giustizia a desecretare i documenti sul caso Epstein. La vicenda riguarda materiali che includono le testimonianze sulle vittime minorenni e i - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Epstein spacca i Repubblicani. La deputata Taylor Greene lascia il Congresso Vai su X
Caso Epstein, media: il finanziere pensò di far uccidere il principe Andrea - Jeffrey Epstein avrebbe pensato di far uccidere l'ex principe britannico Andrea, coinvolto negli scandali sessuali legati al finanziare, e la sua ex moglie ... Da lapresse.it
Caso Epstein, le mail che inguaiano il tycoon: «Trump ha trascorso ore a casa mia con una minorenne» - La Casa Bianca: «Solo fango da parte dei democratici». Secondo editorialedomani.it
Trump non riesce a togliersi di dosso il caso Epstein - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva appena ottenuto una notevole vittoria politica costringendo l’opposizione del Partito Democratico a porre fine allo shutdown del governo, quando ques ... Secondo ilpost.it