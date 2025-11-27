Caso Epstein media | il finanziere pensò di far uccidere il principe Andrea

Jeffrey Epstein avrebbe pensato di far uccidere l’ex principe britannico Andrea, coinvolto negli scandali sessuali legati al finanziare, e la sua ex moglie Sarah Ferguson. Lo ha detto al Sun lo storico britannico Andrew Lownie, autore del libro ‘Entitled’, dedicato alla figura di Andrew Mountbatten-Windsor. Secondo quanto riportato Esptein aveva pianificato di assumere come sicario un ex membro delle Sas britanniche perché “temeva che Andrea e Sara potessero denunciare i suoi crimini”. “Me l’hanno detto due fonti affidabili, una a Parigi e un ex agente dell’Fbi in Florida”, ha spiegato Lownie aggiungendo però che “ Epstein ha detto un sacco di cose, e non sempre si può credere a quello che ha detto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

