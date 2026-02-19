Caso Epstein arrestato l' ex principe Andrea | le immagini storiche

L’ex principe Andrea è stato arrestato a causa delle accuse legate al caso Epstein. Le autorità britanniche hanno fermato Andrea sulla base di nuove prove emerse nelle ultime settimane. È stato portato in tribunale a Londra, dove dovrà rispondere delle accuse. Le immagini storiche mostrano Andrea da bambino con la famiglia reale a Balmoral e il suo matrimonio con Sarah Ferguson. Le indagini si concentrano anche sui contatti dell’ex principe con il principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. La sua posizione rimane al centro di molte discussioni pubbliche.

L'ex principe Andrea da bambino insieme alla famiglia reale a Balmoral, nel Regno Unito, il matrimonio con Sarah Ferguson, l'incontro con il principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Sono alcune delle immagini storiche che vedono protagonista Andrea Mountbatten-Windsor, arrestato con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Momenti condivisi con la famiglia reale fino alle assenze a Buckingham Palace durante il Giubileo di platino della Regina e a Natale del 2024 a Sandringham. Questo articolo proviene da LaPresse.