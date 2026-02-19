Caso Epstein arrestato l’ex principe Andrea | ha condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Re Carlo | La giustizia faccia il suo corso

L’ex principe Andrea è stato arrestato dopo che si è scoperto abbia passato dettagli riservati a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo. La polizia britannica lo ha fermato ieri, accusandolo di aver agito come intermediario tra Epstein e il governo di Londra. La notizia ha fatto scalpore, perché Andrea aveva già avuto problemi legali in passato. Il re Carlo ha commentato che la giustizia deve fare il suo corso. La vicenda si aggiunge alle complicazioni attorno alla figura dell’ex principe.

L’ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. L’operazione è avvenuta oggi, 19 febbraio, e rientra in un’inchiesta che, secondo le autorità, è ora formalmente aperta. «Nell’ambito dell’indagine, oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina residente nel Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk», si legge nel comunicato diffuso dalla polizia.🔗 Leggi su Open.online

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofiloL’ex principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta che abbia passato informazioni riservate al finanziere Jeffrey Epstein.

L’ex principe Andrea arrestato: travolto dallo scandalo Epstein. L’accusa: ha condiviso informazioni riservate col finanziere pedofiloL’ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, a causa di un nuovo scandalo legato allo scandalo Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.