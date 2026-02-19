Il nome di Madeleine McCann compare in un documento emerso dal caso Epstein. Il rapporto, datato 2009, riporta la testimonianza di un testimone che ha visto una bambina che “ricordava Madeleine” camminare con una donna “che somigliava a Ghislaine Maxwell”. Quel giorno, l’uomo riferisce di aver notato un’assenza sospetta in una zona frequentata da persone vicine alla rete di Epstein. La scoperta alimenta nuove ipotesi sul coinvolgimento di persone vicine alla famiglia McCann. La vicenda resta ancora avvolta da molte domande.

Nascosto tra i documenti Epstein recentemente resi pubblici c’è un rapporto di un testimone del 2009 che descrive l’avvistamento di una bambina che “assomigliava a Madeline McCann” e che camminava con una donna “che assomigliava proprio a Ghislaine Maxwell”. Madeleine McCann aveva solo 3 anni quando è scomparsa il 3 maggio 2007. Mentre era in vacanza con la sua famiglia presso il resort Ocean Club a Praia da Luz, in Portogallo. I suoi genitori, Kate e Gerry McCann, rispettivamente di 40 e 39 anni all’epoca, erano andati a cena con degli amici in un ristorante a circa 100 metri dall’appartamento dove Madeleine e i suoi gemelli di due anni stavano dormendo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Caso Epstein: Appare il nome di Madeleine McCann in un file

Donald Trump sotto accusa: il suo nome spunta 3.200 volte nei nuovi file relativi al caso Epstein per abusi su minoriIl nome di Donald Trump compare più di 3.

Nel giro del pedofilo Epstein spunta il nome della piccola Maddie McCann scomparsa in PortogalloLa scomparsa di Maddie McCann torna a far parlare di sé, questa volta coinvolgendo il nome di Jeffrey Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.