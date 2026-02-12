La scomparsa di Maddie McCann torna a far parlare di sé, questa volta coinvolgendo il nome di Jeffrey Epstein. La storia della piccola portoghese, scomparsa da un’area turistica in Portogallo anni fa, non trova ancora una risposta definitiva. Le indagini sono ferme, e ancora oggi si cercano risposte su quel caso che ha sconvolto l’opinione pubblica. La foto di Maddie che gira sui social alimenta ancora speranze e domande senza risposta.

Quella storia mai chiarita, quel corpo mai ritrovato, quella foto che ancora oggi gira sui social in tutto il mondo. Ci sarebbe anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, quando aveva solo 3 anni, tra i 3 milioni di documenti che fanno parte degli Epstein files, che descrivono in dettaglio le attività criminali del finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in cella nel 2021. La piccola non è mai stata trovata, e da quasi 20 anni i suoi genitori continuano a cercarla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel giro del pedofilo Epstein spunta il nome della piccola Maddie McCann scomparsa in Portogallo

Approfondimenti su Epstein Maddie

C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann.

Tra i documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spunta anche il nome di Maddie McCann.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Epstein Maddie

Argomenti discussi: Dal Regno Unito all’Arabia Saudita, le ramificazioni mondiali dello scandalo Epstein; Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha tradite; Epstein e le mire sulle Dolomiti: nei files voli in elicottero, centri massaggi e pure l'asta per un castello; Epstein tra orge e complotti.

«Abusò di me un’ora intera», parla una delle vittime di Epstein: «Avevo 16 anni»Haley Robson era una studentessa quando venne abusata dal finanziere pedofilo: «Arrivai a casa sua in auto, ignara di quello che mi aspettava» L'articolo «Abusò di me un’ora intera», parla una delle v ... msn.com

Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files: così un uomo raccontò di averla vista dopo la scomparsa con la socia Ghislaine Maxwell x.com

Epstein Files: "Ghislaine Maxwell somiglia alla donna che vidi con la bambina che sembrava Maddie". Nei documenti desecretati anche la segnalazione di uomo alla famiglia di Madeleine McCann. La somiglianza con l'identikit. Teoria complottista Dove si tr - facebook.com facebook