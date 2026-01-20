Il caso Bellavia solleva numerosi interrogativi sul motivo per cui il consulente, inizialmente vittima del furto, sia ora trattato come sospettato. Sono stati sottratti oltre un milione di file dall’archivio di Gian Gaetano Bellavia, e si ipotizza un possibile rivendita o un'operazione su commissione. Le indagini, ancora in corso, coinvolgono anche un secondo procedimento penale per ricettazione e mettono in luce rischi elevati per la tutela dei dati sensibili.

Per quale motivo sono stati rubati a Gian Gaetano Bellavia più di un milione di file dal suo archivio? E i file, una volta rubati, sono stati poi rivenduti? E a chi? C’è stato un mandante che ha commissionato il furto prima che avvenisse? Esiste un secondo procedimento penale contro ignoti per ricettazione? Le indagini ancora in corso – i cui atti digitalizzati sono stati trafugati – verranno interrotte e archiviate? Quanto accaduto fino a fine settembre 2024 e denunciato dallo stesso Bellavia e dalla sua socia Fulvia Ferradini è molto grave: atti e documenti di inchieste molto delicate trafugati dai server dello studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Bellavia: perché il consulente derubato viene ora trattato da sospettato?

Chiesa torna titolare col Liverpool: il giocatore trattato dalla Juventus viene rilanciato da Slot. Segnale di mercato?Chiesa torna in campo titolare con il Liverpool durante la partita di FA Cup contro il Barnsley.

Rubati file al commercialista Bellavia, FdI denuncia: “Consulente di Report e delle procure, serve chiarezza”Fratelli d’Italia sollecita chiarimenti sulla vicenda che riguarda il commercialista milanese Giangaetano Bellavia, al centro di notizie circa il furto di diversi file.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Caso Bellavia La Rai cerca di mettere la museruola a Ranucci; Milano, si infittisce il giallo sul caso Bellavia: la lista dei nomi vip non era mai stata nelle carte del pm; Il caso Bellavia agita Report: Difendere l’autonomia; Bellavia, l'ex collaboratrice: Ci siamo accorti noi del papello. E Gasparri invia esposto a pm.

Chi è Gian Gaetano Bellavia, il consulente finito al centro dell'ultimo scontro tra il centrodestra e Report - La vita del consulente di Report che ha aperto io confronto su consulenza dei tecnici, rapporto tra magistratura e media e privacy ... tag24.it

Dossieropoli, la strana indagine sull’Autority che aveva multato Report per Sangiuliano. Alta tensione su Cafiero De Raho e spunta la misteriosa lista Bellavia - L’Autority che aveva multato Report per Sangiuliano al centro di un’inchiesta: «Corruzione» Alta tensione su Cafiero De Raho per il caso Striano. E spunta la misteriosa lista Bellavia ... ilriformista.it

Campagna anti-Report: il caso Bellavia finisce in Antimafia. Così la vittima di un crimine si trasforma in imputato - facebook.com facebook

Ranucci, la campagna per il «no» al referendum e l'imbarazzo in Rai. Il caso Bellavia e le accuse di Barbareschi a Report x.com