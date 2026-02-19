Case sulla fossa Patara così fan tutti | Hanno negato il condono solo a noi

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un proprietario di case sulla fossa Patara, causando rabbia tra i residenti. La decisione riguarda il diniego del condono per lavori abusivi realizzati sopra l’antica condotta, che ancora oggi gestisce acque piovane e reflue. Molti abitanti del centro si sentono esclusi, perché affermano di aver subito trattamenti diversi rispetto ad altri che hanno ottenuto il via libera alle loro modifiche. La vicenda si ripete, alimentando sospetti di disparità di trattamento. La questione continua a dividere il quartiere.

Tremano tanti residenti del centro, dopo che il Consiglio di Stato ha negato il condono di alcune opere abusive di un'abitazione, realizzate sopra la fossa Patara, l'antica condotta che ancora oggi convoglia gran parte di acque piovane e reflue in città. La sentenza del Consiglio di Stato riguarda il caso della famiglia del notaio Mauro Plescia, condannato a pagare 3.500 euro di spese legali al Comune. Sulla vicenda torna l'avvocato Maurizio Morri, legale di Plescia. Prima di tutto "le opere edilizie contestate – precisa l'avvocato – interessano pochi metri quadrati dell'abitazione. Stiamo parlando di 21 metri quadrati in tutto".