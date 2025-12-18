Cosi fan tutti Una iena, presenza insolita e sorprendente, si aggira da anni tra le mura del Cremlino a Mosca. Un animale che, solitamente, non trova spazio in ambienti così istituzionali, ma che qui ha fatto della sua presenza un elemento di inquietudine e mistero. Un simbolo di stranezze e contraddizioni, in un contesto dove niente è mai come sembra.

Una iena, presente da anni in un ambiente che, di norma, non prevede la vivibilità per quella specie di animali, è da anni di casa a Mosca, con precisione al Cremlino. La bestia, che risponde al nome di Putin – il cognome basta e avanza per identificarlo – ha oltrepassato ormai da tempo ogni limite di inadeguatezza nonché scorrettezza, scendendo al di sotto del suo diretto competitor, Trump il coyote (è quanto dire!). È quel felino un animale presente negli USA, ma continuamente in giro per il mondo, pronto a far danni là dove percepisce che potrà scovare facili prede."Tra lui e lei, scegliere non saprei", si usa dire nel villaggio con riferimento a due persone cariche di negatività, precisando che di essi, uno pesa un quintale e l'altro cento chili.

