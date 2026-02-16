Rimini opere abusive sulla fossa Patara | Niente condono vanno demolite

A Rimini, le autorità hanno scoperto che le costruzioni sopra la fossa Patara sono abusive e devono essere demolite. La causa è il mancato rispetto delle regole edilizie, che ha portato all’illegalità delle strutture. I lavori sono stati realizzati senza permesso, e ora si prevede di intervenire con la demolizione, anche se alcuni proprietari si oppongono. La zona, famosa per i resti archeologici, rischia di essere danneggiata ulteriormente.

Rimini, 16 febbraio 2026 – Quelle opere realizzate sopra la fossa Patara sono abusive e vanno demolite. Due istanze di sanatoria e la proposta di accordo al Comune non sono bastate al notaio Mauro Plescia, per ottenere il condono dei lavori realizzati nella casa dove abita con la famiglia in centro storico a Rimini. Carmen e Francesco cambiano vita, dalla Basilicata a Rimini per diventare autisti di bus: “Un amore al volante” Una vicenda che si trascina da decenni, su cui i giudici del Consiglio di Stato hanno messo la parola ‘fine’ respingendo l’ultimo ricorso presentato da Plescia e condannandolo a pagare 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, opere abusive sulla fossa Patara: “Niente condono, vanno demolite” Ciciliano: ‘case sulla frana di Niscemi vanno demolite o precipiteranno’ Le case costruite sulla frana di Niscemi devono essere demolite, altrimenti rischiano di precipitare. Circumflegrea, disservizi sulla tratta. Eav ammette: “Niente fondi per finire opere” Questa mattina i pendolari della Circumflegrea si sono trovati di fronte a un’altra brutta sorpresa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Stefano Benaglia: A Rimini certe opere esistono solo sulla cartaCaro Diario, cosa hanno in comune un distributore di benzina e i gatti randagi? Condividono una data: 18 Ottobre 2023. In quel giorno usciva a giornali unificati il comunicato stampa dell’assessore ai ... chiamamicitta.it Compagnia Delle Opere Rimini (@cdorimini) facebook