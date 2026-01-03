Case e affitti ecco dove cresceranno di più i prezzi nel 2026 Lo studio

Secondo uno studio recente, nel 2026 i prezzi delle case e degli affitti in Italia subiranno aumenti significativi. Le compravendite cresceranno del 3,1%, mentre i canoni di locazione si prevedono in aumento del 8,1%. Questi dati evidenziano come il mercato immobiliare continui a evolversi, influenzando le scelte di acquisto e di affitto nel prossimo futuro.

La casa diventa sempre più 'cara'. Il 2026 sarà un anno di aumenti, sia per le compravendite che, soprattutto, per le locazioni: a fine anno i prezzi di vendita a livello nazionale risulteranno superiori del 3,1% rispetto a quelli attuali, ma i canoni cresceranno più rapidamente e segneranno un +8,1%. È quanto emerge dallo studio di Immobiliare.it. Guardando alle singole città, gli incrementi percentuali più rilevanti per gli affitti interessano Bari (+9,3%), seguita da Torino (+8,5%) e Palermo (+6,8%). Aumenti al top per la vendita sono attesi a Firenze (+6,8%), Catania (+6,6%) e Verona (+6,4%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

