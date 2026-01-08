Siccità in Sicilia passi avanti per il progetto di un nuovo invaso nel Palermitano
La Sicilia affronta una crisi idrica crescente, spingendo le istituzioni a cercare soluzioni sostenibili. Dopo anni di attese, la Regione ha annunciato la realizzazione del nuovo invaso artificiale Valentino, situato nel comune di Chiusa Sclafani, nel Palermitano. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle risorse idriche nella regione e affrontare le sfide legate alla siccità.
Un progetto chiuso nei cassetti da anni potrebbe finalmente diventare realtà. La Regione ha infatti annunciato che il nuovo invaso artificiale Valentino sorgerà nel territorio comunale di Chiusa Sclafani, nel Palermitano, in prossimità del confine con la provincia di Agrigento.
