Rapinatori armati assaltano la gioielleria del centro commerciale

Un assalto armato si è verificato presso la gioielleria Gioielli di Valenza, situata nel centro commerciale Italmark di Via Brescia a Chiari. Un gruppo di almeno tre malviventi, di cui due armati, ha preso di mira il negozio, che aveva già subito episodi simili in passato. L'intervento delle forze dell'ordine è attualmente in corso per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

