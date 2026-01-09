Assalto con picconi e mazze alla gioielleria del centro | commando in azione ad Arezzo

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Arezzo, dove un commando ha assaltato una gioielleria utilizzando picconi e mazze. L’attacco, pianificato con cura, ha causato scompiglio tra i presenti, lasciando la comunità sorpresa e preoccupata. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali collegamenti con altri episodi di criminalità nella zona.

AREZZO – Un assalto brutale, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una sfrontatezza che ha lasciato sotto choc l'intero centro storico di Arezzo. Intorno alle 13,30 di ieri (8 gennaio), la storica gioielleria Grotti di via Spinello è diventata teatro di un raid fulmineo che sembra uscito da una sceneggiatura cinematografica. Mentre la città si avviava verso la pausa pomeridiana, un'auto nera con a bordo quattro individui travisati ha accostato bruscamente davanti alle vetrine. Prima ancora di colpire, i malviventi hanno innescato diversi schiumogeni, sprigionando una fitta nube bianca che ha saturato l'aria e oscurato la visuale ai passanti, creando una cortina fumogena strategica per coprire l'azione criminale.

