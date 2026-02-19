Casagiove derubano un anziano fingendo di essere tecnici del gas | bloccati da maresciallo libero dal servizio

A Casagiove, due uomini hanno cercato di truffare un anziano fingendosi tecnici del gas, ma sono stati fermati da un maresciallo dei carabinieri che passava di lì. I truffatori avevano tentato di entrare nella casa dell’anziano con l’inganno, ma il militare, libero dal servizio, ha capito subito le loro intenzioni e li ha bloccati. I malviventi sono stati arrestati sul posto, mentre l’anziano è rimasto illeso. La scena si è svolta in pieno giorno davanti alla sua abitazione.

Tentano di raggirare un anziano fingendosi tecnici del gas, ma vengono scoperti e arrestati grazie al tempestivo intervento di un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio. È accaduto nella serata di ieri, a Casagiove. In manette sono finiti un 25enne di Sant'Anastasia, incensurato, e un 27enne di Caivano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di un 81enne del posto. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero presentati alla porta dell'anziano qualificandosi falsamente come dipendenti di una società fornitrice di gas. Con questo stratagemma sarebbero riusciti a introdursi nell'abitazione e ad appropriarsi di un borsello custodito in casa, per poi allontanarsi rapidamente.