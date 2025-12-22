Pisa bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus | salvata da un finanziere libero dal servizio

22 dic 2025

Il militare ha sottratto la piccola dall'accerchiamento dei cani, riparandola all'interno della sua auto. Denunciati i proprietari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

