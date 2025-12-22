Pisa bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus | salvata da un finanziere libero dal servizio

Ragazzina aggredita da tre cani Rottweiler a Cascina: salvata da un finanziere fuori servizio - È accaduto nei giorni scorsi a Musigliano (Cascina, Pisa): l'uomo era in auto col figlio quando ha visto i cani inseguire l'11enne. corrierefiorentino.corriere.it

Bambina aggredita da tre rottweiler, brigadiere fuori servizio la salva dalla furia dei cani: “Era molto spaventata e dolorante” - La bimba di 11 anni portata al pronto soccorso: 21 giorni di prognosi per le ferite dovute ai morsi ... msn.com

6/24 mesi bimba! Per lei questo e altro per colorare le sue feste Scopriteli tutti nei nostri pv o sul nostro shop online! Ci trovate a Cascina in Corso Matteotti 12 o a Pisa in via San Martino 85. Per info potete contattarci in direct o tramite whatsapp allo 050/3 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.