Pisa bimba aggredita da tre rottweiler alla fermata del bus | salvata da un finanziere libero dal servizio
Il militare ha sottratto la piccola dall'accerchiamento dei cani, riparandola all'interno della sua auto. Denunciati i proprietari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
