Borseggia una turista ma finisce in manette. Arrestato un tunisino di 40 anni. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che stava passeggiando in via Toledo a Napoli con la famiglia.   Tra i tanti turisti che affollano la via dello . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, borseggiatore in azione in via Toledo: maresciallo libero dal servizio lo arresta

