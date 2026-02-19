casa busca pensa agli arredi spazio ai giovani e agli eventi

Casa Busca ha avviato il restauro, deciso dopo un aumento dei costi che ha portato a rivedere il budget. Ora il primo lotto è quasi completato e si sta definendo la disposizione degli spazi interni, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente per i giovani e gli eventi. È stato anche approvato l’acquisto di arredi moderni, con una spesa di oltre 200 mila euro. La riqualificazione punta a rendere Casa Busca più vivace e funzionale per la comunità.

Restauro di Casa Busca, primo lotto al traguardo, ultimo step progettuale e ultima mano al portafogli: approvato il progetto di distribuzione degli spazi interni rinnovati e ok all’acquisto degli arredi, con una spesa di oltre 200 mila euro. Tavoli e sedie, scaffalature, armadi e altri elementi che saranno componente essenziale dell’“appeal“ del nuovo complesso in antica, e affascinante, cornice. L’intervento è di grande rilevanza, e fiore all’occhiello del programma di opere pubbliche dell’amministrazione Scaccabarozzi. Il primo lotto di restauro ha interessato i corpi di fabbrica dell’antico edificio a sud e ad est della “ Corte del Pino “ e il giardino esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

