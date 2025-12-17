Minacce agli ebrei e agli stranieri sui social in casa kit per fabbricare le armi | 15enne arrestato per terrorismo

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga e antiterrorismo, dopo aver condiviso insulti contro ebrei e stranieri sui social e aver tentato di fabbricare armi e munizioni in casa. L'indagine ha evidenziato un quadro preoccupante di estremismo e minacce, sottolineando la diffusione di comportamenti violenti tra i giovani.

© Leggo.it - Minacce agli ebrei e agli stranieri sui social, in casa kit per fabbricare le armi: 15enne arrestato per terrorismo Insulti agli ebrei e agli stranieri sui social, kit per realizzare armi e munizioni in casa. Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato in relazione a un'indagine della.

L'antisionismo è di per sé indecente perché è una minaccia agli ebrei, ai loro diritti, alla loro identità, alla loro vita e alla vera storia di Israele - Scrive Marco Paganoni: Antisemitismo è una pessima parola inventata dagli antisemiti (che en passant hanno anche inventato i semiti, che non esistono).

