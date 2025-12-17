Minacce agli ebrei e agli stranieri sui social in casa kit per fabbricare le armi | 15enne arrestato per terrorismo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga e antiterrorismo, dopo aver condiviso insulti contro ebrei e stranieri sui social e aver tentato di fabbricare armi e munizioni in casa. L'indagine ha evidenziato un quadro preoccupante di estremismo e minacce, sottolineando la diffusione di comportamenti violenti tra i giovani.

minacce agli ebrei e agli stranieri sui social in casa kit per fabbricare le armi 15enne arrestato per terrorismo

© Leggo.it - Minacce agli ebrei e agli stranieri sui social, in casa kit per fabbricare le armi: 15enne arrestato per terrorismo

Insulti agli ebrei e agli stranieri sui social, kit per realizzare armi e munizioni in casa. Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato in relazione a un'indagine della. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Propaganda antisemita, armi fatte in casa, post sui social: 15enne arrestato per terrorismo nel Trevigiano

Leggi anche: Schio, minacce e armi in casa: arrestato un 53enne, decisiva una segnalazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giorno della Memoria, Napolitano Le minacce agli ebrei sono miserabili provocazioni

Video Giorno della Memoria, Napolitano Le minacce agli ebrei sono miserabili provocazioni

minacce agli ebrei agliMinacce agli ebrei e agli stranieri sui social, in casa kit per fabbricare le armi: 15enne arrestato per terrorismo - Insulti agli ebrei e agli stranieri sui social, kit per realizzare armi e munizioni in casa. leggo.it

minacce agli ebrei agliL’antisionismo è di per sé indecente perché è una minaccia agli ebrei, ai loro diritti, alla loro identità, alla loro vita e alla vera storia di Israele - Scrive Marco Paganoni: Antisemitismo è una pessima parola inventata dagli antisemiti (che en passant hanno anche inventato i semiti, che non esistono). israele.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.