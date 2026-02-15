Terni la casa del ‘Buon Fare’ | Contributo fattivo agli eventi valentiniani FOTO E PARTECIPANTI

A Terni, il Cantiere di Arti Urbane ha organizzato un mese di eventi e mostre, portando un contributo concreto alle celebrazioni valentiniane. La sede di Palazzo Primavera si anima con cinque appuntamenti diversi e due esposizioni, attirando molti visitatori e coinvolgendo la comunità locale.

Due mostre, cinque distinti eventi e un periodo di apertura della durata di un mese. La location di Palazzo Primavera ospita le iniziative organizzate dal Cantiere di Arti Urbane – Terni Festival Diffuso. Il progetto è curato da Tempus Vitae, con la direzione artistica di Franco Profili. Fino al prossimo 8 marzo sarà infatti possibile visitare 'Fuori Luogo' e 'Il libro che tu sei', una rassegna dedicata al libro d'artista. Alle 17 di domenica 15 febbraio è previsto l'incontro con gli artisti Stefano Borgia del Casale, Paola Buonomo, Andrea De Angelis, Negro, Simona Di Lascio, Silvia Giani, Tamara Inzaina e Paolo Massei.