Tanto per dire il corso di dizione del liceo Tacito di Terni compie dieci anni | aperte le iscrizioni

Il liceo Tacito di Terni celebra il decimo anniversario del corso di dizione “Tanto per dire”. Un’opportunità aperta a docenti, studenti, professionisti e cittadini interessati a migliorare le proprie capacità comunicative. Le iscrizioni sono ora aperte, offrendo un percorso di formazione volto a perfezionare la corretta pronuncia e l’espressione orale. Un’iniziativa consolidata che continua a promuovere la cultura della parola e della comunicazione efficace.

Torna "Tanto per dire", il corso di dizione organizzato dal liceo classico Tacito di Terni e aperto a tutti: docenti, studenti, professionisti e cittadini. E quella quest'anno è un'edizione speciale perché il corso di dizione del liceo Tacito compie 10 anni.

