Carta docente bonus anno scolastico 2025 26 | entro il 30 gennaio il decreto con importo modalità e criteri

Il bonus Carta Docente per l’anno scolastico 2025/26 sarà disponibile a partire da gennaio 2026, ma al momento non è ancora stato annunciato il decreto con importo, modalità e criteri di assegnazione. Entro il 30 gennaio si attende la pubblicazione del provvedimento ufficiale che definirà i dettagli, lasciando ancora in attesa le modalità di utilizzo dei voucher per il prossimo anno scolastico.

