Carta docente bonus anno scolastico 2025 26 | entro il 30 gennaio il decreto con importo modalità e criteri
Il bonus Carta Docente per l’anno scolastico 2025/26 sarà disponibile a partire da gennaio 2026, ma al momento non è ancora stato annunciato il decreto con importo, modalità e criteri di assegnazione. Entro il 30 gennaio si attende la pubblicazione del provvedimento ufficiale che definirà i dettagli, lasciando ancora in attesa le modalità di utilizzo dei voucher per il prossimo anno scolastico.
"I voucher per 20252026 disponibili a partire dal mese di gennaio 2026" ma non c'è ancora il buono. Ecco perché. Cosa cambia da febbraio 2026 per la carta docente. L'articolo Carta docente, bonus anno scolastico 202526: entro il 30 gennaio il decreto con importo, modalità e criteri . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
