Carrarese Fabio Abiuso nominato Mvp Under 23 del mese di gennaio

Fabio Abiuso della Carrarese ha vinto il premio come MVP Under 23 di gennaio, grazie alle sue prestazioni eccezionali in Serie BKT. La decisione arriva dopo aver segnato tre gol e fornito due assist nelle ultime cinque partite. La sua determinazione e i suoi movimenti in campo hanno attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La società lo ha premiato per aver contribuito a migliorare la posizione della squadra in classifica. Abiuso si prepara a continuare con questa forma, cercando nuove sfide.

CARRARA – Il campionato di Serie BKT celebra le prestazioni di spicco del primo mese dell'anno conferendo il premio di MVP Under 23 all'attaccante della Carrarese, Abiuso. Il riconoscimento, assegnato nell'ambito del circuito FantaB in collaborazione con lo sponsor BKT Tires, certifica l'elevato livello agonistico e l'impatto determinante del giocatore nel panorama calcistico cadetto. Dal punto di vista dell'analisi in campo, l'atleta si distingue per le caratteristiche proprie di un terminale offensivo di concezione moderna. La sua presenza garantisce costante profondità e una marcata variazione di ritmo alla manovra d'attacco della squadra.