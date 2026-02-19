Carrarese rendimento di vertice per Abiuso | nominato Mvp giovanile del mese di gennaio

Il rendimento di Abiuso ha portato alla sua nomina come MVP Under 23 di gennaio. La Carrarese ha visto il suo attaccante emergere con gol decisivi e assist importanti, contribuendo alle vittorie della squadra. La sua crescita in campo ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che seguono con interesse le sue prestazioni. La vittoria del premio dimostra come il giovane attaccante abbia saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte durante il mese. Abiuso si prepara ora a continuare sulla stessa strada.

CARRARA – Il campionato di Serie BKT celebra le prestazioni di spicco del primo mese dell'anno conferendo il premio di MVP Under 23 all'attaccante della Carrarese, Abiuso. Il riconoscimento, assegnato nell'ambito del circuito FantaB in collaborazione con lo sponsor BKT Tires, certifica l'elevato livello agonistico e l'impatto determinante del giocatore nel panorama calcistico cadetto. Dal punto di vista dell'analisi in campo, l'atleta si distingue per le caratteristiche proprie di un terminale offensivo di concezione moderna. La sua presenza garantisce costante profondità e una marcata variazione di ritmo alla manovra d'attacco della squadra. Movimento continuo, istinto da numero 9 e qualità nella rifinitura: Abiuso è il centravanti moderno che dà profondità, ritmo e imprevedibilità all'attacco della Carrarese. Sempre nel cuore del gioco, si muove tra le linee, dialoga, finalizza