Carrarese Fabio Abiuso nominato Mvp giovanile del mese di gennaio

Fabio Abiuso ha vinto il premio di MVP giovanile di gennaio dopo aver segnato tre gol in cinque partite. La sua crescita si deve alla sua determinazione e ai continui sforzi in allenamento, che gli hanno permesso di distinguersi tra i giovani del campionato di Serie BKT. La società ha riconosciuto il suo talento con questa nomina, che testimonia il suo ruolo chiave nella squadra. Abiuso si prepara ora a continuare sulla stessa strada per migliorare ulteriormente le sue prestazioni.

CARRARA – Il campionato di Serie BKT celebra le prestazioni di spicco del primo mese dell'anno conferendo il premio di MVP Under 23 all'attaccante della Carrarese, Abiuso. Il riconoscimento, assegnato nell'ambito del circuito FantaB in collaborazione con lo sponsor BKT Tires, certifica l'elevato livello agonistico e l'impatto determinante del giocatore nel panorama calcistico cadetto. Dal punto di vista dell'analisi in campo, l'atleta si distingue per le caratteristiche proprie di un terminale offensivo di concezione moderna. La sua presenza garantisce costante profondità e una marcata variazione di ritmo alla manovra d'attacco della squadra.