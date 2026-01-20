Carrarese Ora è l’attacco l’arma in più La nuova ’rivoluzione’ di Calabro paga

La Carrarese si distingue come una delle squadre più prolifiche in questa stagione, con un attacco che rappresenta un elemento chiave del suo rendimento. Con 28 gol, si posiziona immediatamente alle spalle di alcune delle principali contendenti, dimostrando una significativa efficacia offensiva. Questa capacità si rivela un aspetto importante nel percorso di classifica della squadra, confermandola come una delle forze emergenti nel campionato.

Sesto posto nella classifica dei gol fatti. Dopo la capolista Frosinone (38), dopo le corazzate Venezia (37, Palermo (30) e Monza (29), a un solo gol dal Modena (28) c’è lei, la Carrarese. Antonio Calabro da un campionato all’altro ha operato un’autentica rivoluzione copernicana perché la sua Carrarese l’anno scorso era quella che i gol non li prendeva, che aveva costruito la propria salvezza sulla solidità difensiva ma che segnava col contagocce. A questo punto della stagione, dopo 20 giornate, la squadra apuana era terzultima per gol fatti (18) in un torneo che poi chiuse quindicesima (39) sotto il profilo realizzativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

