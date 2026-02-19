Carolyn Bessette ha lasciato il segno con il suo stile minimalista e sofisticato. La causa è il suo modo semplice di vestirsi, che ha ispirato molte donne anche oggi. Tra i capisaldi del suo guardaroba ci sono giacche sartoriali, camicie bianche, pantaloni a sigaretta, tacchi eleganti e accessori discreti. La sua eleganza naturale ha attirato l’attenzione di stilisti e appassionati di moda. La serie tv “Love Story” ha contribuito a mantenere vivo il ricordo della sua raffinatezza senza tempo.

La storia d'amore tra il rampollo dei Kennedy e la pr di Calvin Klein, finita con il tragico incidente di Martha's Vineyard, dopo essere stata annunciata nel 2024 è dunque appena approdata sul piccolo schermo. Grazie a Ryan Murphy, che ne ha fatto una serie di otto episodi (in uscita ogni venerdì): a interpretare la sfortunata coppia sono Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly mentre Naomi Watts si è calata nel ruolo non facile di Jackie Kennedy. A distanza di 25 anni dalla scomparsa, Bessette continua a essere considerata tra le più importanti taste maker del suo tempo, ecco perché il costumista della serie, Rudy Mance, ha ricreato il suo guardaroba in modo minuzioso, riuscendo persino a recuperare capi originali dall'archivio di collezionisti, come nel caso del coat cammello firmato Prada che la donna indossava spesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolyn Bessette, 5 capisaldi del suo guardaroba che ancora oggi possono essere nostri

Carolyn Bessette, chi è la sorella Lisa che vive lontano dai riflettori in Michigan e che nel 1999 si trovava a Berlino al momento della tragediaLisa Bessette, sorella di Carolyn e residente in Michigan, si trovava a Berlino nel 1999 quando avvenne la tragedia che coinvolse la famiglia Kennedy.

La premiere di Love Story riporta Carolyn Bessette e JFK Jr. al centro del mondoLa premiere di Love Story si è svolta alla Carnegie Hall, portando sul palco Carolyn Bessette e JFK Jr.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.