Carolyn Bessette 5 capisaldi del suo guardaroba che ancora oggi possono essere nostri
Carolyn Bessette ha lasciato il segno con il suo stile minimalista e sofisticato. La causa è il suo modo semplice di vestirsi, che ha ispirato molte donne anche oggi. Tra i capisaldi del suo guardaroba ci sono giacche sartoriali, camicie bianche, pantaloni a sigaretta, tacchi eleganti e accessori discreti. La sua eleganza naturale ha attirato l’attenzione di stilisti e appassionati di moda. La serie tv “Love Story” ha contribuito a mantenere vivo il ricordo della sua raffinatezza senza tempo.
La storia d'amore tra il rampollo dei Kennedy e la pr di Calvin Klein, finita con il tragico incidente di Martha's Vineyard, dopo essere stata annunciata nel 2024 è dunque appena approdata sul piccolo schermo. Grazie a Ryan Murphy, che ne ha fatto una serie di otto episodi (in uscita ogni venerdì): a interpretare la sfortunata coppia sono Sarah Pidgeon e Paul Anthony Kelly mentre Naomi Watts si è calata nel ruolo non facile di Jackie Kennedy. A distanza di 25 anni dalla scomparsa, Bessette continua a essere considerata tra le più importanti taste maker del suo tempo, ecco perché il costumista della serie, Rudy Mance, ha ricreato il suo guardaroba in modo minuzioso, riuscendo persino a recuperare capi originali dall'archivio di collezionisti, come nel caso del coat cammello firmato Prada che la donna indossava spesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Carolyn Bessette, chi è la sorella Lisa che vive lontano dai riflettori in Michigan e che nel 1999 si trovava a Berlino al momento della tragediaLisa Bessette, sorella di Carolyn e residente in Michigan, si trovava a Berlino nel 1999 quando avvenne la tragedia che coinvolse la famiglia Kennedy.
La premiere di Love Story riporta Carolyn Bessette e JFK Jr. al centro del mondoLa premiere di Love Story si è svolta alla Carnegie Hall, portando sul palco Carolyn Bessette e JFK Jr.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come Carolyn Bessette abbinava la gonna a tubino, per look semplici ma eleganti.
Come indossare la gonna tubino copiando Carolyn Bessette: minimal ma iconicaTutti vogliono lo stile di Carolyn Bessette. I segreti per replicare i suoi look più iconici e i capi che non mancavano mai nel suo guardaroba ... iodonna.it
Carolyn Bessette, tre curiosità che non conoscete sulla fashion icon del minimalismoReference assoluta del look easy chic anni '90, il suo mito rivive nella serie FX Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, disponibile in Italia su Disney+. Di lei è stato radiografato ogni ... msn.com
Complice la serie Disney+, quella chioma biondo crema dai riflessi dorati con cui Carolyn Bessette Kennedy ha definito una certa idea di eleganza newyorkese anni 90 promette di dominare le ispirazioni capelli della prossima stagione x.com
Diamo il benvenuto a un nuovo bellissimo: Paul Anthony Kelly, protagonista di "Love Story: John F. Kennedy, Jr. & Carolyn Bessette". facebook