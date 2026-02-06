La premiere di Love Story si è svolta alla Carnegie Hall, portando sul palco Carolyn Bessette e JFK Jr. sotto i riflettori. Dopo la prima del pilot del nuovo drama di Ryan Murphy, le star Sarah Pidgeon, Paul Anthony Kelly e Naomi Watts hanno poi continuato i festeggiamenti in uno dei luoghi più iconici di New York. La serata è stata un’occasione per mettere in mostra il nuovo progetto, tra occhi puntati e atmosfera elegante.

Dopo la proiezione alla Carnegie Hall, gli ospiti sono stati accompagnati in pullman al The Pool, storico spazio per eventi ed ex sede del ristorante Four Seasons, nel cuore del Seagram Building, capolavoro d’epoca e di Midtown. Firmato da Philip Johnson e inaugurato nel 1959, The Pool, con la sua impronta modernista di metà Novecento, rimanda alla New York dell’età di Mad Men. È il luogo in cui è nato il «power lunch», il pranzo di potere, e dove personaggi come Barry Diller, Henry Kissinger, Barbara Walters, Nora Ephron, Tom Wolfe e sì, perfino Jackie O, erano soliti sedersi a tavola; ed è anche lo scenario in cui Love Story ha girato una scena cruciale del secondo episodio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La premiere di Love Story riporta Carolyn Bessette e JFK Jr. al centro del mondo

