Carola Mangiarotti | Il record battuto? Mio padre avrebbe tifato per Arianna Fontana

Carola Mangiarotti ha commentato il nuovo record di medaglie di Arianna Fontana, spiegando che suo padre, ex schermidore, avrebbe tifato per la pattinatrice. La figlia, presente alla cerimonia di premiazione, ha sottolineato con entusiasmo come sia stato bello vedere una donna raggiungere un traguardo così importante. Mangiarotti ha anche aggiunto che il risultato dimostra la forza e la determinazione delle atlete italiane nelle discipline invernali. La scena si è svolta pochi giorni fa durante gli Europei di short track a Torino.

Anche la storia si può riscrivere: a volte arriva una nuova protagonista e bisogna quindi aggiungere qualche pagina. Dopo 66 anni Arianna Fontana ha superato il record olimpico di Edoardo Mangiarotti, diventando con 14 medaglie l'atleta italiana più vincente di sempre ai Giochi. Un traguardo storico, accolto con entusiasmo dalla famiglia del grande schermidore. "I record sono fatti per essere battuti, dopo 66 anni è giusto così", ha commentato Carola Mangiarotti, figlia di Edoardo, raggiunta telefonicamente dall'Ansa, emozionata e sinceramente felice per la campionessa azzurra dello short track.