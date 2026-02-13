Arianna Fontana 13 medaglie olimpiche | eguagliato il record italiano storico di Edoardo Mangiarotti

Arianna Fontana ha conquistato la sua 13ª medaglia olimpica, eguagliando così il record storico di Edoardo Mangiarotti, durante la gara di short track ai Giochi di Milano Cortina.

Arianna Fontana Eguaglia il Record Italiano: Argento Olimpico tra Ghiaccio e Storia. Milano Cortina, 13 febbraio 2026 – Arianna Fontana ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dello sport italiano. Con la medaglia d’argento conquistata oggi nei 500 metri di short track alle Olimpiadi Invernali, la campionessa eguaglia il leggendario Edoardo Mangiarotti, portando a tredici il suo totale di medaglie olimpiche. Un traguardo che celebra una carriera straordinaria e un simbolo di resilienza e perseveranza. Una Finale al Cardiopalma. La finale dei 500 metri è stata un duello intenso e avvincente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Arianna Fontana conquista un'altra medaglia d’argento ai Giochi di Milano Cortina 2026, questa volta nei 500 metri di short track.

Arianna Fontana ha conquistato la sua tredicesima medaglia olimpica, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti, lo schermidore che da 66 anni era considerato il numero uno in Italia.

