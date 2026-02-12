Milano-Cortina infinita Arianna Fontana! Altro argento raggiunge il record di Mangiarotti
Arianna-Fontana Arianna Fontana torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La pattinatrice italiana conquista un altro argento nei 500 metri dello short-track, raggiungendo il record di Mangiarotti. La sua carriera continua a essere fatta di successi e record, e questa medaglia conferma il suo ruolo di leggenda vivente dello sport italiano.
Leggenda lo era già. Ora è anche infinita. Una infinita leggenda: Arianna Fontana, la regina dei pattini, conquista l' argento nella finale dei 500 metri dello short-track alle olimpiadi di Milano-Cortina. Un'altra medaglia dopo il trionfo nella staffetta mista: la Fontana sale così a 13 medaglie olimpiche e pareggia il record di sempre detenuto da Edoardo Mangiarotti. Un record che ora, Arianna, mette nel mirino e spera di battere prima della fine dei giochi. Una medaglia dolcissima per la padrona di casa, accolta dal boato del pubblico e spinta da un tifo genuino. Chiude seconda in 42''294 alle spalle di Zandra Velzeboer, l'olandese e super-favorita che in semifinale aveva centrato il nuovo record del mondo (in finale chiude in 41''609). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
