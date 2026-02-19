Carnevale sotto la lente del Nas | sequestrate 2,4 tonnellate di alimenti tra Salerno Avellino e Benevento

Il Nas ha sequestrato 2,4 tonnellate di alimenti durante verifiche in provincia di Salerno, Avellino e Benevento. La causa sono controlli mirati su dolciumi e articoli a tema carnevalesco, per tutelare la sicurezza dei consumatori. Durante le ispezioni, sono stati trovati prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie, pronti per essere distribuiti ai festeggianti. I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire che i prodotti in circolazione siano sicuri. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alla provenienza degli acquisti.

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli serrati su prodotti dolciari e articoli a tema carnevalesco nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno intensificato le verifiche in vista del Carnevale, concentrando l’attenzione su pasticcerie ed esercizi di vicinato per garantire la sicurezza alimentare e la corretta commercializzazione di maschere, costumi e accessori. Il sequestro più rilevante è stato eseguito a Benevento, dove i militari del Nas, insieme a personale dell’Asl, hanno disposto la sospensione “ad horas” di un’attività commerciale per la totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

