Carenze igieniche sporcizia ingredienti di dubbia provenienza | pasticcerie bar e allevamenti nel mirino dei Nas Sequestrate 6 tonnellate di alimenti e sanzioni per 40mila euro

Durante le festività natalizie, i NAS di Parma hanno intensificato i controlli su pasticcerie, bar e allevamenti, riscontrando carenze igieniche, sporcizia e ingredienti di dubbia provenienza. Sono stati sequestrati circa 6 tonnellate di alimenti e comminate sanzioni per 40.000 euro, nell’ambito di una campagna di verifica finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

Nell’ambito della campagna straordinaria di controllo degli articoli e degli alimenti tipici delle festività natalizie, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i carabinieri del NAS di Parma, nelle settimane precedenti e durante le festività natalizie, hanno intensificato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Pastificio nel mirino del Nas: chiuso magazzino abusivo e sequestrate 13 tonnellate di alimenti Leggi anche: Nas in bar, pasticcerie e ristoranti: sequestrati 80 chili di alimenti, due attività sospese Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pousada di Milano Marittima chiuso per sporcizia in cucina e carenze igieniche - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna, con l’ausilio dei ... ilrestodelcarlino.it Sporcizia e carenze strutturali nel bistrot del Centro, chiuso dai nas - Siamo nella zona di piazza Navona dove i carabinieri del Nas hanno multato per 5mila euro il titolare di un bistrot, riscontrando gravi carenze ... romatoday.it Insetti in mensa e cucina e sporcizia nelle cabine dell’equipaggio: nave merci sequestrata nel Porto di Napoli - Carenze igieniche che ne pregiudicavano la sicurezza a bordo e, dunque, la regolare navigazione: questo il motivo che ha portato al sequestro, nel Porto di Napoli, di una nave portarinfuse che ... fanpage.it Carenze nelle certificazioni antincendio ed edilizie, e mancanze igieniche. Per questi ed altri motivi i militari della guardia di finanza del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato gli Uffici del giudice di pace di Marano di Napoli. Una vicenda incredi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.