Carenze igieniche sporcizia ingredienti dubbi | tre pasticcerie un bar e un allevamento nel mirino dei Nas Sequestrate in tutto 6 tonnellate di alimenti e sanzioni per 40mila euro

Nell'ambito di un’operazione di controllo sulle strutture alimentari durante le festività natalizie, i Carabinieri NAS di Parma hanno verificato sei attività tra pasticcerie, bar e un allevamento. Sono stati sequestrati circa 6 tonnellate di alimenti e comminate sanzioni per 40.000 euro a causa di carenze igieniche, presenza di sporcizia e ingredienti non conformi. Le verifiche hanno mirato a garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti offerti ai consumatori.

