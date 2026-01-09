Carenze igieniche sporcizia ingredienti dubbi | tre pasticcerie un bar e un allevamento nel mirino dei Nas Sequestrate in tutto 6 tonnellate di alimenti e sanzioni per 40mila euro

Da parmatoday.it 9 gen 2026

Nell'ambito di un’operazione di controllo sulle strutture alimentari durante le festività natalizie, i Carabinieri NAS di Parma hanno verificato sei attività tra pasticcerie, bar e un allevamento. Sono stati sequestrati circa 6 tonnellate di alimenti e comminate sanzioni per 40.000 euro a causa di carenze igieniche, presenza di sporcizia e ingredienti non conformi. Le verifiche hanno mirato a garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti offerti ai consumatori.

Nell’ambito della campagna straordinaria di controllo degli articoli e degli alimenti tipici delle festività natalizie, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i carabinieri del NAS di Parma, nelle settimane precedenti e durante le festività natalizie, hanno intensificato. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

