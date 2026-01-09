Carenze igieniche sporcizia ingredienti dubbi | tre pasticcerie un bar e un allevamento nel mirino dei Nas Sequestrate in tutto 6 tonnellate di alimenti e sanzioni per 40mila euro
Nell'ambito di un’operazione di controllo sulle strutture alimentari durante le festività natalizie, i Carabinieri NAS di Parma hanno verificato sei attività tra pasticcerie, bar e un allevamento. Sono stati sequestrati circa 6 tonnellate di alimenti e comminate sanzioni per 40.000 euro a causa di carenze igieniche, presenza di sporcizia e ingredienti non conformi. Le verifiche hanno mirato a garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti offerti ai consumatori.
Nell’ambito della campagna straordinaria di controllo degli articoli e degli alimenti tipici delle festività natalizie, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i carabinieri del NAS di Parma, nelle settimane precedenti e durante le festività natalizie, hanno intensificato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Carenze igieniche, sporcizia, ingredienti di dubbia provenienza: pasticcerie, bar e allevamenti nel mirino dei Nas. Sequestrate 6 tonnellate di alimenti e sanzioni per 40mila euro
Leggi anche: Pastificio nel mirino del Nas: chiuso magazzino abusivo e sequestrate 13 tonnellate di alimenti
Pousada di Milano Marittima chiuso per sporcizia in cucina e carenze igieniche - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna, con l’ausilio dei ... ilrestodelcarlino.it
Sporcizia e carenze strutturali nel bistrot del Centro, chiuso dai nas - Siamo nella zona di piazza Navona dove i carabinieri del Nas hanno multato per 5mila euro il titolare di un bistrot, riscontrando gravi carenze ... romatoday.it
Insetti in mensa e cucina e sporcizia nelle cabine dell’equipaggio: nave merci sequestrata nel Porto di Napoli - Carenze igieniche che ne pregiudicavano la sicurezza a bordo e, dunque, la regolare navigazione: questo il motivo che ha portato al sequestro, nel Porto di Napoli, di una nave portarinfuse che ... fanpage.it
Carenze nelle certificazioni antincendio ed edilizie, e mancanze igieniche. Per questi ed altri motivi i militari della guardia di finanza del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato gli Uffici del giudice di pace di Marano di Napoli. Una vicenda incredi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.