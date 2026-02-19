Carnevale sicuro | NAS sequestrano 2,4 tonnellate di dolci e articoli non conformi tra Salerno Avellino e Benevento

Il NAS ha sequestrato 2,4 tonnellate di dolci e articoli di Carnevale non conformi tra Salerno, Avellino e Benevento, a causa di prodotti privi di certificazioni di sicurezza. Durante i controlli, sono stati trovati dolciumi con etichette irregolari e materiali non idonei alla vendita. Le operazioni hanno coinvolto diversi negozi e mercati, dove sono stati scoperti articoli pericolosi per la salute dei consumatori. Le autorità continuano a monitorare i punti vendita per garantire la sicurezza delle festività in corso.

Controlli del NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: sequestrate tonnellate di dolci e articoli di Carnevale non conformi. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sulla vendita di articoli e alimenti tipici del carnevale. Le verifiche, espletate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, hanno riguardato principalmente pasticcerie ed esercizi di vicinato, allo scopo di assicurare la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori non conformi. Il sequestro più ingente è avvenuto presso un esercizio di Benevento, ove i Carabinieri del Nas, unitamente a personale dell’Asl, hanno proceduto alla sospensione “ad horas” dell’attività a causa della totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

