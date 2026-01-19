Topi insetti e cibo non sicuro | i Nas sequestrano 12 tonnellate controlli anche nel Bergamasco

Nel 2025, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri ha effettuato numerosi controlli lungo tutta la filiera alimentare, concentrandosi anche nel Bergamasco. Sono state sequestrate 12 tonnellate di alimenti contaminati da topi, insetti e altri rischi per la sicurezza alimentare. Questi interventi mirano a garantire il rispetto delle normative e a tutelare la salute dei consumatori.

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ( Nas ) dei Carabinieri ha tracciato il bilancio delle attività svolte nel 2025, facendo emergere un quadro di interventi capillari lungo l'intera filiera alimentare e nel settore della ristorazione. Nel mirino dei militari del Nas di Brescia, competenti anche per il territorio bergamasco, sono finite in particolare gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza e la commercializzazione di prodotti scaduti o potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori. Il bilancio dei sequestri è significativo: circa 12.000 chilogrammi di alimenti – tra carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno – sono stati sottratti al consumo perché privi di tracciabilità, conservati in condizioni non idonee o ritenuti pericolosi.

Topi che fuoriescono dalle fogne, canali a cielo aperto, cattivi odori, insetti e zanzare. I residenti denunciano da tempo una situazione inaccettabile, con bambini e anziani esposti a seri rischi per la salute. Il servizio è andato in onda al TG medianews Teleon facebook

