Carnevale di Sciacca tre contest per coinvolgere la città

Il Carnevale di Sciacca si accende con tre nuovi contest pensati per coinvolgere ancora di più la città. La festa, più di una semplice sfilata di maschere e carri, diventa un’occasione per tutti di partecipare e divertirsi. Organizzatori e cittadini si preparano a vivere giorni di allegria e creatività.

L’AltraSciacca lancia le sfide “in vetrina”, “obiettivo carnevale” e “gruppi spontanei” per valorizzare la creatività dei cittadini Il Carnevale di Sciacca non è mai stato solo una sfilata di opere in cartapesta e di gruppi mascherati, ma una festa popolare che si distingue per il coinvolgimento e la partecipazione della città. Un tratto identitario che l’Associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris, Record Eventi e Comune di Sciacca, vuole mantenere vivo con tre iniziative inserite nel programma degli eventi collaterali. Si parte con il contest “SciacCarnevale in Vetrina”, rivolto ai commercianti di ogni zona della città, invitati ad allestire le proprie vetrine a tema carnevale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

