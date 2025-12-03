Capitale italiana della Cultura 2028 nominata giuria | Desario presidente

(Adnkronos) – Nominata dal ministero della Cultura la giuria che selezionerà la Capitale italiana della Cultura 2028. Il decreto è stato firmato ieri dal ministro Alessandro Giuli, dopo l’intesa in Conferenza Unificata. A presiedere la giuria, composta da Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione, sarà il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Capitale italiana della Cultura 2028, nominata giuria: Desario presidente

Approfondisci con queste news

La conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 sarà trasmessa in diretta streaming. - facebook.com Vai su Facebook

Pesaro ha celebrato nel 2024 il suo anno da Capitale italiana della Cultura, lasciando un’eredità di eventi, arte e musica che ha trasformato il volto della città. #ANSAViaggi ? bit.ly/4i3p7Pi Vai su X

Sarzana, incontro sulla candidatura a Capitale della cultura - Oltre cento imprese si sono riunite venerdì sera alla Fortezza Firmafede per manifestare il proprio sostegno alla candidatura di Sarzana a Capitale Italiana ... Da ilsecoloxix.it

Città Caudina, capitale Italiana della cultura 2028 - La “Città Caudina” candidata a Capitale italiana della cultura 2028 amplia il programma di iniziative con un calendario di eventi diffusi, dal 28 novembre ... Lo riporta napolivillage.com

Bacoli 2028: la scritta sulla Tangenziale celebra la candidatura a Capitale della Cultura - Bacoli continua a farsi notare nella corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Lo riporta msn.com

Valeggio: cinque tortelli spingono la candidatura 2028 - La corsa di Valeggio sul Mincio verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 passa per il palato con cinque nuovi tortelli ... Secondo veronaoggi.it

Presentato a Ladispoli il dossier “Tarquinia Capitale Italiana della Cultura 2028 – La cultura è volo” - È stato presentato ieri, lunedì 24 novembre, nell’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, intitolato “La cultura è volo”. Riporta terzobinario.it

“Capitale della Cultura 2028”, anche Ladispoli ci crede - LADISPOLI – Un convegno di presentazione del dossier per sostenere la candidatura a “Capitale Italiana delle Cultura 2028”. Secondo civonline.it