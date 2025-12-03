Capitale italiana della Cultura 2028 nominata giuria | Desario presidente

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nominata dal ministero della Cultura la giuria che selezionerà la Capitale italiana della Cultura 2028. Il decreto è stato firmato ieri dal ministro Alessandro Giuli, dopo l’intesa in Conferenza Unificata.   A presiedere la giuria, composta da Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione, sarà il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

