Controlli NAS | sequestrati dolci di Carnevale e articoli non conformi

I controlli del NAS di Salerno hanno portato al sequestro di dolci di Carnevale e articoli non a norma, a causa di vendite abusive. Le operazioni sono state condotte nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, coinvolgendo pasticcerie e negozi di accessori. Durante le verifiche, i Carabinieri hanno trovato prodotti alimentari carenti di certificazioni e maschere e costumi senza etichetta di sicurezza. Le ispezioni mirano a tutelare i consumatori e a fermare la vendita di prodotti irregolari. Sono stati sequestrati numerosi articoli non conformi alle normative vigenti.

Intensificati i controlli NAS Carnevale Campania nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno eseguito verifiche mirate su pasticcerie ed esercizi commerciali con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori non conformi. Nel complesso, le attività ispettive hanno portato al sequestro di 2,4 tonnellate di alimenti tipici e prodotti dolciari, oltre a numerosi articoli a tema carnevalesco privi delle indicazioni obbligatorie per il consumatore. Sequestro da due tonnellate a Benevento. 🔗 Leggi su Zon.it

Maschere e articoli di Carnevale non conformi: 250 prodotti sequestrati in un negozio cineseDurante i controlli di routine, la guardia di finanza ha scoperto e sequestrato 250 articoli di Carnevale non conformi in un negozio cinese.

