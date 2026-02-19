Carnevale al Flaiano | il drago riciclone vince la Mascherina d’argento

Pietro, un bambino di sette anni, ha vinto la “Mascherina d’argento” al Carnevale del Flaiano, organizzato il 17 febbraio all’auditorium di Pescara. La sua maschera, il “drago riciclone”, ha conquistato la giuria per aver usato materiali di recupero in modo creativo e originale. La partecipazione è stata numerosa, con tanti bambini che hanno mostrato le proprie idee per rendere il carnevale più sostenibile. La manifestazione continua a essere un momento di allegria e fantasia per tutta la comunità.

Il travestimento da drago riciclone ha convinto la giuria, raggiungendo il numero più elevato di voti, che gli hanno consentito di portarsi a casa il trofeo d'argento dipinto a mano Si chiama Pietro il piccolo vincitore della 58esima edizione della “Mascherina d’argento”, manifestazione carnevalesca che si è svolta nella giornata del 17 febbraio all’auditorium Flaiano di Pescara. Il travestimento da drago riciclone ha convinto la giuria, raggiungendo il numero più elevato di voti, che gli hanno consentito di portarsi a casa il trofeo d'argento dipinto a mano. Le altre mascherine più votate sono state: la “pasticcera” e il “biscotto”, il “cupcake”, la “pavonessa”, le “protettrici della natura”, la “macchinetta del caffè”, “l’uovo” e il “bacon”.🔗 Leggi su Ilpescara.it Mascherina d’argento 2026: al Flaiano si festeggia il Carnevale con Beppe ConvertiniQuesta sera al Flaiano si tiene la 58esima edizione della Mascherina d’argento, una festa di Carnevale con scopo benefico. Colleferro. A Carnevale torna l’ambìto concorso “La Mascherina d’Argento” nel suo 50° anniversario tra passato e presente…Questa domenica a Colleferro torna il concorso “La Mascherina d’Argento” per il suo 50° anniversario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale al Flaiano: il drago riciclone vince la Mascherina d’argento; Pescara, a Carnevale c’è la 58esima Mascherina d’argento: bambini in festa all’Auditorium Flaiano; Colleferro Carnevale 2026 La Mascherina d’Argento celebra con grande successo la sua 50^ edizione; Colleferro A Carnevale torna l’ambìto concorso La Mascherina d’Argento nel suo 50° anniversario tra passato e presente…. Mascherina d’argento 2026: al Flaiano si festeggia il Carnevale con Beppe ConvertiniAnche quest’anno torna la Mascherina d’argento, una manifestazione che raggiunge la 58esima edizione con finalità benefica. A condurre l’evento, che si terrà martedì 17 febbraio alle ore 17.30 ... ilpescara.it APPUNTAMENTI Mascherina d’argento 2026: al Flaiano si festeggia il Carnevale con Beppe Convertini Il link: https://cityne.ws/8UEmw facebook