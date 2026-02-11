Colleferro A Carnevale torna l’ambìto concorso La Mascherina d’Argento nel suo 50° anniversario tra passato e presente…

Questa domenica a Colleferro torna il concorso “La Mascherina d’Argento” per il suo 50° anniversario. La tradizione, che ha fatto la storia del Carnevale nel paese, si ripropone con entusiasmo e tanta voglia di festeggiare. Le maschere più belle e originali si sfideranno come ogni anno, mantenendo vive le radici di questa festa amata da tutti. La città si prepara a riempire le strade di colori e allegria, tra passato e presente.

COLLEFERRO – Non può esistere un Carnevale qui a Colleferro senza il concorso de "La Mascherina d'Argento"

