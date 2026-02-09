Mascherina d’argento 2026 | al Flaiano si festeggia il Carnevale con Beppe Convertini

Questa sera al Flaiano si tiene la 58esima edizione della Mascherina d’argento, una festa di Carnevale con scopo benefico. Beppe Convertini sarà tra gli ospiti, pronto a scaldare la serata con la sua presenza. La manifestazione, che ogni anno attira molti spettatori, celebra il Carnevale in modo semplice e diretto, con musica, maschere e solidarietà.

Anche quest’anno torna la “Mascherina d’argento”, una manifestazione che raggiunge la 58esima edizione con finalità benefica. A condurre l’evento, che si terrà martedì 17 febbraio alle ore 17.30 all’auditorium Flaiano, sarà Beppe Convertini. Aperte le iscrizioni, ingresso gratuito.Sarà un.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

