Carnevale ad Aquilonia gran finale con la rottura della pignata

Il Carnevale di Aquilonia si conclude con un momento clou: la rottura della pignata. La causa di questa tradizione è la voglia di divertirsi e coinvolgere tutta la comunità. Durante il pomeriggio, molte persone si sono radunate nel centro del paese per assistere alla sfida, tra allegria e ritmi festosi. Bambini e adulti hanno partecipato con entusiasmo, creando un’atmosfera di vera festa. La scena finale ha attirato molti spettatori, emozionati per il grande momento di condivisione. Ora, si aspetta il prossimo appuntamento.

Si avvia verso la conclusione il Carnevale di Aquilonia 2026, un'edizione che ha regalato momenti di grande festa, creatività e partecipazione. Dopo la sfilata dei carri allegorici e le premiazioni di Martedì Grasso, l'ultimo imperdibile appuntamento si terrà domenica 22 febbraio, alle 15:30, presso la Casa della Cultura. L'evento finale celebrerà la tradizionale rottura della pignata, un momento simbolico che segna la chiusura del Carnevale, portando con sé allegria e dolci ricordi. Una tradizione che affonda le radici nel folklore locale e che ogni anno raccoglie grandi e piccoli, regalando risate, sorrisi e una carica di energia positiva.