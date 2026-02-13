Perugia gran finale del carnevale con la Caminata del Bartoccio

Perugia si prepara al grande momento di carnevale con la

Sabato 14 febbraio canti e balli per le vie del centro con l'ingresso in città della maschera per il tradizionale incontro con la sindaca La "Caminata" prenderà il via alle 16.30 dal crocevia di Corso Cavour (lato pedonale, verso Sant'Ercolano) per dirigersi poi, tra musica, balli e bartocciate, verso le scalette di Sant'Ercolano, percorrere via Oberdan e attraversare piazza Matteotti con fermata su corso Vannucci. Ultima tappa la Loggia dei Lanari con ingresso dell’ex Mercato Coperto. L'associazione fa sapere che, in caso di maltempo, l'appuntamento è per le 17.30 direttamente alla Loggia dei Lanari dove avverrà lo storico incontro fra la maschera e la sindaca di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia si prepara a tornare indietro nel tempo con il ritorno del Bartoccio, che questa volta diventa re del Carnevale.

Questa mattina è iniziato ufficialmente il Carnevale a Todi, con le giornate dedicate al Bartoccio.

