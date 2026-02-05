Sanremo 2027 Carlo Conti esclude Stefano De Martino | il profilo del suo successore

Carlo Conti ha annunciato chi potrebbe condurre Sanremo 2027. Durante una chiacchierata, il conduttore toscano ha escluso Stefano De Martino, preferendo puntare su altri nomi come Alessandro Cattelan o Antonella Clerici. La scelta del volto della prossima edizione si fa sempre più concreta, e si attende solo il nome ufficiale.

Sanremo 2026 segna l'addio di Carlo Conti alla conduzione della storica kermesse. La 76ª edizione, che prenderà il via il 24 febbraio, sarà infatti la sua ultima alla guida del Festival della Canzone Italiana. Conti ha già svelato i tre co-conduttori, tra cui Lillo, ma l'attenzione mediatica si concentra ora su chi prenderà il suo posto nel 2027.

Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, si apre già il discorso sul futuro.

Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano.

Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione.

Sono giornate piene per Laura Pausini, che in avvicinamento al Festival di Sanremo, dove sarà conduttrice al fianco del padrone di casa Carlo Conti, passa dal Tapiro che le consegna «Striscia la notizia» stasera, come strascico delle polemiche sviluppatesi c facebook

"Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il Festival e ho sempre detto di no - ha raccontato la cantante - Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, chemi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito". x.com