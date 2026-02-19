Il coordinamento della rete pediatrica toscana ha salvato un neonato di tre giorni affetto da cardiopatia congenita, causata da un difetto al cuore riscontrato subito dopo la nascita. Il piccolo, nato ad Arezzo, è stato trasferito tempestivamente in un centro specializzato, dove i medici hanno eseguito un intervento complesso. Questa operazione dimostra come la collaborazione tra ospedali diversi possa garantire risposte rapide e efficaci nei casi di emergenza neonatale. La famiglia del bambino respira ora più facilmente, grazie a questa azione coordinata.

AREZZO – Il coordinamento della rete pediatrica della Regione Toscana ha permesso la risoluzione di un critico caso clinico neonatale, evidenziando l’efficacia della sinergia tra le strutture ospedaliere del territorio. L’intervento congiunto tra l’Asl Toscana sud est e l’Ospedale del Cuore di Monasterio ha infatti garantito la sopravvivenza di un bambino nato con una complessa malformazione cardiaca. L’emergenza si è manifestata subito dopo il parto all’ospedale San Donato di Arezzo, quando il neonato, di peso inferiore ai 2,8 chilogrammi, ha presentato evidenti deficit di ossigenazione. Gli esami condotti dal reparto di neonatologia, diretto da Letizia Magi, hanno rilevato la presenza di una severa anomalia al cuore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cardiopatia congenita neonatale: la rete sanitaria toscana salva un paziente di tre giorni

Nasce con una grave cardiopatia, il piccolo Edoardo salvato dalla rete toscanaEdoardo, un bambino nato con una grave cardiopatia, è stato salvato grazie all’intervento rapido della rete pediatrica toscana.

Nasce con una grave cardiopatia, il piccolo Edoardo operato a tre giorni di vita e salvatoEdoardo, nato ad Arezzo, ha affrontato una grave cardiopatia congenita che ha richiesto un intervento subito dopo la nascita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.