Carambola tra due moto e un' auto il bilancio è tragico | un morto e quattro feriti

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio all’incrocio tra via Nettuno e via Leoncavallo a Belpasso. La causa è ancora da chiarire, ma sembra che una moto abbia svoltato improvvisamente, provocando una carambola con un’altra moto e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti dai veicoli coinvolti. Purtroppo, un motociclista ha perso la vita, mentre altri quattro sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La polizia sta indagando sulle dinamiche dell’incidente.

A perdere la vita è stato uno dei centauri, un giovane di 26 anni originario di Misterbianco. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare Gravissimo incidente stradale all'incrocio fra le via Nettuno e Leoncavallo, all'altezza dello Svincolo di Giaconia, a ridosso della Strada Statale 121 in territorio di Belpasso. Il bilancio è drammatico: un morto e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre: due motociclette e un'automobile. A perdere la vita è stato uno dei centauri, un giovane di 26 anni originario di Misterbianco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ponteranica, incidente tra auto e moto: un morto e due feritiUn incidente grave si è verificato questo pomeriggio a Ponteranica, in via Moroni.

Leggi anche: Incidente a Zibido San Giacomo, scontro tra due auto: quattro feriti e un morto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.