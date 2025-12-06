Incidente a Zibido San Giacomo scontro tra due auto | quattro feriti e un morto

Zibido San Giacomo (Milano), 6 dicembre 2025 – Tragico incidente stradale nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, in via dei Giovi, a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Stando all’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, verso mezzanotte e mezza, due automobili si sarebbe scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nello schianto sono rimaste coinvolte cinque persone: una 45enne, due 49enni, una 54enne e una persona di 55 anni è morta. Immediato l’intervento dei soccorsi con quattro ambulanze e tre automediche: i feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Rozzano, al Policlinico di Milano e al San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

