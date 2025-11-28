Leva militare volontaria 10mila unità | cosa prevede il piano Crosetto
Roma, 28 novembre 2025 – Una riserva militare ausiliaria dello Stato anche in Italia, composta da professionisti volontari pronti a intervenire in caso di necessità. È il modello su cui il ministro della Difesa Guido Crosetto lavora da mesi e che ora si prepara a presentare in Consiglio dei ministri con un disegno di legge destinato al confronto parlamentare. Il sistema si ispira agli schemi tedesco e francese. «È uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello francese è totalmente volontario», ha spiegato il ministro durante una visita a Parigi. L’obiettivo è costruire una struttura che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni, con norme che regolino modi, ruoli e organizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
